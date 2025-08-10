Рябков: у РФ есть другие новейшие вооружения, кроме «Орешника»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия имеет и другие новейшие вооружения, кроме ракетного комплекса «Орешник», сообщает ТАСС .

«Так что времени мы не теряли», — подчеркнул Рябков.

Он уточнил, что не может назвать указанное вооружение, но оно есть у страны. Также он отказался комментировать возможность его размещения в новых регионах.

О российском «Орешнике» стало известно 21 ноября 2024 года. Тогда глава государства Владимир Путин заявил, что в ответ на применение западного дальнобойного оружия РФ впервые использовала новейшие баллистические ракеты средней дальности в неядерном исполнении. Удар ими пришелся по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш».