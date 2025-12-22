Рябков: РФ готова юридически подтвердить, что не планирует нападать на ЕС и НАТО

В ходе дискуссии «Валдая» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва открыта для юридического оформления гарантий того, что не планирует никаких нападений на страны Евросоюза и НАТО, сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не планирует никаких нападений на Евросоюз и НАТО, при этом будет отвечать на агрессию в свою сторону.

В рамках обсуждения темы «(Не)стратегическая стабильность — 2025: итоги года в сфере международной безопасности» высокопоставленный дипломат сослался на заявление президента Путина о готовности российской стороны к юридическому закреплению принципов равной и неделимой безопасности в качестве основы для возможного урегулирования текущего кризиса.

«(Россия — ред.) даже готова зафиксировать это (ненападение на ЕС и НАТО — ред.) юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности», — сказал Рябков.

Ранее Рябков заявлял, что в настоящее время мирные переговоры по украинскому конфликту движутся в сторону его долгосрочного разрешения.

