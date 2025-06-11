Рябков: потенциал ядерного сдерживания не понес ущерба из-за атак по аэродромам

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что отечественный потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба из-за атак ВСУ на военные аэродромы, сообщает РИА Новости .

«Потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются», — пояснил замглавы МИД.

По его словам, техника, поврежденная в результате украинской атаки, может быть восстановлена. Она не вся относится к тем платформам, которые входят в договор о СНВ. Хотя РФ приостановила выполнение договора из-за действий Штатов в 2023 году, но некоторые виды вооружения и техники, определенные как таковые в указанном документе, могут быть отнесены к стратегической авиации.

Как уточнил Рябков, другие системы не относятся к разряду стратегических или тяжелых бомбардировщиков, по сути ДСНВ. Поэтому никакого ослабления возможностей страны в этой сфере не случилось.

Ранее Минобороны России заявляло, что ВСУ устроили теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях из-за дронов загорелось несколько единиц авиатехники.