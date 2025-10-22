Рябков отреагировал на слухи об обмене США и РФ закрытой информацией по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг информацию о том, что Россия и США передавали друг другу закрытые дипломатические документы формата non-paper по украинскому вопросу, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопросы представителей прессы о появившихся в СМИ публикациях, дипломат заявил, что не может это подтвердить.

По словам Рябкова, множество непроверенных слухов и информационных вбросов, которые ссылаются на неназванные источники и распространяются преимущественно в западном информационном пространстве, только мешают конструктивной работе.

Замминистра также отметил, что из-за этого люди уже не могут отличить достоверные сведения от вымысла. Высокопоставленный представитель МИД подчеркнул, что не намерен подливать масла в огонь своими комментариями.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.