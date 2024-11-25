Рябков не исключил развертывание ракет РФ средней дальности в Азиатском регионе

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Рябков: международных ограничений на развертывание ракет «Орешник» нет

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатском регионе. Об этом сообщает ТАСС .

Россия может разместить РСМД, как ответ на предпринимаемые Соединенными Штатами шаги.

Также Рябков добавил, что РФ может развернуть и баллистические ракетные комплексы «Орешник».

«Международных ограничений на такой шаг нет», - добавил Рябков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что США отрабатывали действия по переброске в Европу ракетных систем. Они были запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.