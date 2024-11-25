Рябков не исключил развертывание ракет РФ средней дальности в Азиатском регионе
Рябков: международных ограничений на развертывание ракет «Орешник» нет
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатском регионе. Об этом сообщает ТАСС.
Россия может разместить РСМД, как ответ на предпринимаемые Соединенными Штатами шаги.
Также Рябков добавил, что РФ может развернуть и баллистические ракетные комплексы «Орешник».
«Международных ограничений на такой шаг нет», - добавил Рябков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что США отрабатывали действия по переброске в Европу ракетных систем. Они были запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.