Соединенные Штаты смогут добиться с Россией переговорного решения по конфликту с Украиной только в том случае, если признают июньское мирное предложение президента Владимира Путина с поправкой на произошедшее с того времени развитие событий «на земле» единственно возможным вариантом диалога. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

При этом не будет базы для ведения переговоров, если США начнут упорно продвигать собственные заблуждения, некие «схемы», а также продолжать помогать Украине в военном и политическом планах. Перед Вашингтоном стоит выбор — либо выбрать выдвинутое Путиным предложение, либо продолжать конфликт дальше. Однако в будущем ситуация для западных стран может измениться, отметил Рябков.

В июне Путин требовал, чтобы Украина вывела войска с территорий четырех новых российских регионов. Сразу после этого произойдет прекращение огня и начнутся мирные переговоры.

Киеву, в свою очередь, предстоит отказаться от вступления в НАТО, утвердить внеблоковый и безъядерный статус. Также российская сторона требует отменить введенные против себя санкции Западом.