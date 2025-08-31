Ritz-Carlton в Тяньцзине превратился в резиденцию Путина на период саммита в КНР

Пятизвездочный отель Ritz Carlton в Тяньцзине на период проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превратился в резиденцию президента РФ Владимира Путина. Гостиница находится в центре города неподалеку от ж/д вокзала, в ней 277 номеров, среди которых 53 люкса, сообщает РИА Новости .

Саммит ШОС проводится в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. На него приехали главы более 20 государств. Среди них и Путин.

Мероприятие также посетили представители международных организаций. На саммите работают около трех тыс. журналистов из КНР и иных государств.

ШОС создали в 2001 году. В ней состоят КНР, Иран, Индия, Казахстан, РФ, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. 4 июля 2024 года в организацию вошла Белоруссия.