РИА Новости: США не хватает военно-морской силы для освоения Арктики

Соединенным Штатам Америки не хватает морской силы для освоения Арктики. При этом уже в ближайшем будущем может начаться жесткое противостояние северных держав за ресурсы, скрытые под шапкой полярных льдов, сообщает РИА Новости .

Согласно новой арктической стратегии Пентагона, установить господство США над арктическим регионом мешают Россия и Китай, которые в последние годы углубили сотрудничество. Также Вашингтон признал бесполезность антироссийских санкций, так как Москва продолжает осваивать Север гораздо более быстро, чем раньше.

«Арктические союзники (НАТО-ред.) располагают высокоэффективными военными силами и благодаря давнему сотрудничеству с высокой степенью оперативной совместимости, — говорится в документе.

Вступление в Североевропейский альянс Швеции и Финляндии позволит Пентагону использовать их судостроительные мощности для создания ледокольного флота альянса, чтобы потеснить российских атомных гигантов.

При этом, по мнению специалистов, ахиллесовой принятой стратегии является малочисленный ледокольный флот. Двух относительно исправных, но откровенно старых американских кораблей этого класса явно недостаточно. В остальных странах, которые претендуют на Арктику, ситуация не лучше.

В настоящее время у России гораздо более выгодные позиции. У Москвы есть большое количество ледоколов, а в северных широтах создана крупнейшая сеть военных баз и аэродромов.