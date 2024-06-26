РФ запретила въезд в страну 27 австралийцам и 36 новозеландцам

Российская сторона приняла решение закрыть въезд на свою территорию для 27 австралийцев и 36 граждан Новой Зеландии в качестве ответа на санкции этих стран, сообщает МИД РФ .

Отмечается, что ограничение действует на бессрочной основе. Рестрикции затрагивают бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей вузов, журналистов и общественных деятелей, которые формируют антироссийскую повестку.

В частности, указанные меры затронули Тони Эбботта, который был австралийским премьером с 2013 по 2015 год, главу кабмина страны с 1996 по 2007 год Джона Говарда, замкомандующего ВС Роберта Чипмена и других силовиков.

Полный список опубликован на сайте МИД России. Также отмечается, что работа над актуализацией «стоп-листа» будет продолжена, так как власти Австралии не намерены отказываться от антироссийского курса.