РФ прекращает участие в споре по делу о крушении самолета «Боинг-777-200»

В марте 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО) разбирательство против РФ о крушении в 2014 году малазийского самолета.

В 2023 году Совет стал рассматривать спор, тем самым взяв на себя не свойственные ему функции уголовного суда или следственного органа. РФ оказалась не согласна с этим, но продолжила участие в разбирательстве.

Россия несколько раз предлагала Совету провести полное и независимое международное расследование авиакатастрофы рейса MH17. Однако в проведении такого расследования Совет ИКАО отказал.

Как сообщает МИД РФ, Совет ИКАО не является независимым. Он также отказался принять во внимание решение Международного Суда ООН от 31 января 2024 года по делу «Украина против России», в соответствии с которым были отклонены требования о возложении на Россию ответственности за гибель рейса МН17.

В МИД РФ заявили, что непредвзятость установления фактов и принятие справедливого решения по этому делу Советом ИКАО ставится под сомнение, из-за чего принятие дальнейшего участия в споре стало бессмысленным.