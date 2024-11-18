РФ предоставила в Международный суд ООН материалы о геноциде в Донбассе
Российская Федерация представила в Международный Суд ООН материалы совершения Украиной геноцида в Донбассе, сообщили в пресс-службе МИД России.
Ранее Украина в феврале 2022 года пыталась обвинить Россию в «злоупотреблении» Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и остановить специальную военную операцию. Однако, Международный Суд ООН отверг все обвинения Киева, сказано в документе.
В свою очередь, Москва представила 522 страницы с временно конфиденциальной информацией. В тексте приводятся доказательства по 140 эпизодам целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса, данные свидетелей и экспертиз.
«Вскрыта неонацистская природа киевского режима, его опора на преступную идеологию кровавых украинских националистических движений и Третьего рейха», — сказано в сообщении.
Окончательное решение будет вынесено по итогам проведения в Гааге устных слушаний, указывают авторы материалов.