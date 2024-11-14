сегодня в 07:45

РФ обошла Литву в голосовании за место в ключевом комитете ООН

Российская Федерация победила Литву в голосовании за место в комитете ООН по программе и организации, сообщает «Царьград» .

Речь идет о ключевом вспомогательном органе Генассамблеи организации и ЭКОСОС. В его сферу деятельности входит определение соответствия мандатам директивных органов предложений по регулярному бюджету и программной деятельности объединения.

РФ сильно обошла Литву. В итоге Москва набрала 104 балла, а Вильнюс — только 83.

Кроме того, в 2025–2028 годах директор департамента кадров МИД РФ Андрей Павлов станет членом комиссии по международной гражданской службе ООН. Там уверены, что российская делегация в организации снова показала авторитетную роль в деятельности, касающейся рассмотрения административных, бюджетных и кадровых вопросов.