РФ не будет участвовать в первом заседании Совета мира

Песков: Кремль не собирается участвовать в 1-м заседании Совета мира

Представители Кремля не собираются участвовать в первом заседании Совета мира. Оно пройдет 19 февраля, рассказал RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«От Кремля никто не планирует», — сказал Песков.

По его словам, тему Совета все еще прорабатывают в министерстве иностранных дел России.

До этого сообщалось, что первое заседание саммита пройдет 19 февраля в американском Вашингтоне. На мероприятие звали президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако он сказал, что не сможет поучаствовать в нем, поскольку приглашение было получено поздно и график работы уже распланирован.

В январе на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе прошла официальная церемония подписания устава Совета мира. Подписи оставили представители 19 государств.

РФ тоже пригласили присоединиться к Совету. Такое предложение изучат МИД России.

