сегодня в 11:03

РФ может начать сотрудничать с Индией в области беспилотных технологий

РФ может начать сотрудничать с Индией в области беспилотных технологий. В России такое направление деятельности успешно развивают, рассказал журналистам на международном деловом форуме «Саммит партнерства» глава делегации из России, замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, сообщает ТАСС .

В России создали отраслевую стратегию. Ее воплощают в жизнь.

На форуме проговаривался вопрос развития беспилотных технологий как в области авиации, так и автомобильного транспорта.

Форум проходит 14 и 15 ноября в индийском Вишакхапатнаме в штате Андхра-Прадеш. В нем участвуют около трех тыс. представителей из разных стран. Груздев возглавил делегацию из РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.