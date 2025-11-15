РФ может начать сотрудничать с Индией в области беспилотных технологий
РФ может начать сотрудничать с Индией в области беспилотных технологий. В России такое направление деятельности успешно развивают, рассказал журналистам на международном деловом форуме «Саммит партнерства» глава делегации из России, замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, сообщает ТАСС.
В России создали отраслевую стратегию. Ее воплощают в жизнь.
На форуме проговаривался вопрос развития беспилотных технологий как в области авиации, так и автомобильного транспорта.
Форум проходит 14 и 15 ноября в индийском Вишакхапатнаме в штате Андхра-Прадеш. В нем участвуют около трех тыс. представителей из разных стран. Груздев возглавил делегацию из РФ.
