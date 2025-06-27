Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские военные готовы нанести удар по истребителям F-35 с ядерным оружием, если они будут размещены в Эстонии, сообщает Инфо24 .

Полковник в отставке и обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец прокомментировал возможное размещение истребителей F-35 с ядерным оружием на территории Эстонии. Он отметил, что в случае необходимости российские военные сразу нанесут удары по этим самолетам.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о готовности страны принять американские истребители F-35A, закупленные Великобританией. Певкур также заявил, что Эстония не возражает против размещения на своей территории самолетов с ядерным вооружением.

Баранец пояснил, что появление таких самолетов на эстонских аэродромах приведет к их включению в план боевого применения российских вооруженных сил.

«В Генштабе все это обведут красным, либо черным, либо синим кружком, что будет означать категорию скорости поражения цели в случае военного конфликта. Скорее всего, красным, поэтому мы сразу нанесем удар, чтобы лишить эстонцев этой прелести», — рассказал Баранец.

Он также назвал бессмысленным развертывание F-35 с ядерным оружием у российских границ, подчеркнув, что это только упростит задачу для российских военных.

«Чем ближе они размещают вооружение к российским границам, тем легче нам удастся их поразить», — добавил Баранец.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не считает наращивание военного потенциала НАТО угрозой, поскольку располагает всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности страны. Путин также назвал заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью».