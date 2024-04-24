Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

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Сигнал опасности с воздуха введен в Липецкой области, написал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram .

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сказано в сообщении.

Глава региона призвал жителей следить за оперативной обстановкой в официальных источниках.

Ранее режим опасности атаки БПЛА был введен в Воронеже. Российские силы ПВО за ночь уничтожили уже четыре украинских беспилотника над регионом.