Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Сигнал опасности с воздуха введен в Липецкой области, написал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сказано в сообщении.
Глава региона призвал жителей следить за оперативной обстановкой в официальных источниках.
Ранее режим опасности атаки БПЛА был введен в Воронеже. Российские силы ПВО за ночь уничтожили уже четыре украинских беспилотника над регионом.