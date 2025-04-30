«Резать русню»: ведущий «Время покажет» заявил, что его сослуживец перешел в ВСУ

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев заявил, что его сослуживец вступил в ВСУ после начала конфликта на Украине. По его словам, однажды бывший товарищ позвонил ему и «довольно надменным тоном» сказал, что будет «резать русню», сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью журналиста блогеру Вячеславу Манучарову.

По словам Кузичева, он был моряком и после демобилизации продолжал общаться с бывшими братьями по оружию. В первый день СВО он созвонился с одним из таких сослуживцев, и мужчины провели тяжелый диалог. Тогда собеседник сказал ведущему, что уничтожить «бандеровскую сволочь» получится общими усилиями.

Однако через два года бывший товарищ снова позвонил Кузичеву. Тогда он признался ведущему, что примкнул к украинской армии.

«Он мне звонит и довольно надменным тоном [говорит], что „резать русню“ теперь и его цель, задача и идеал», — вспомнил ведущий программы «Время покажет».

По словам Кузичева, от услышанного ему стало больно. Телеведущий признался, что это событие его «резануло не по слуху, а по сердцу».