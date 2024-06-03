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Reuters: Зеленский прибыл в столицу Филиппин для встречи с местным лидером

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Филиппин Манилу, где проведет встречу с главой государства Фердинандом Маркосом, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

«Зеленский находится в Маниле для встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим», — сказано в сообщении.

Зеленский позже анонсировал открытие посольства Украины на Филиппинах, которое также будет расположено в Маниле.

Ранее он приехал в Сингапур для участие в конференции «Диалог — Шангри Ла», где заявил, что Киев признает Палестину в качестве государства.