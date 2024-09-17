Reuters: ВВС США в ходе испытаний поразили корабль оружием QUICKSINK

США накапливают арсенал обильного и легко изготавливаемого противокорабельного оружия в рамках американских усилий по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и усилению его военной мощи. В ходе испытаний они поразили корабль оружием QUICKSINK, сообщает Reuters.

По информации издания, к новой философии оборонной политики, которая заключается в наличии большого количества относительно дешевого оружия, находящегося наготове, США подтолкнул конфликт на Украине.

«Это естественный ответ на действия Китая», — сказал старший аналитик Австралийского института стратегической политики Юан Грэм, имея в виду китайский арсенал кораблей и обычные баллистические ракеты, включая те, которые предназначены для атаки на суда.

По данным информагентства, Пентагон и министерство обороны Китая не сразу отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию с испытаниями нового оружия.

По мнению экспертов, США активизировали испытания своего оружия QUICKSINK, недорогой и потенциально распространенной бомбы, оснащенной недорогим комплектом наведения GPS и головкой самонаведения, которая может отслеживать движущиеся объекты.

«ВВС США использовали бомбардировщик-невидимку B-2 во время испытаний в прошлом месяце в Мексиканском заливе, чтобы поразить корабль-цель QUICKSINК», — сообщает агентство.

Однако, по мнению специалистов, Китай по-прежнему будет иметь большое преимущество в количестве противокорабельных ракет и сможет размещать их на своей территории.

«Но увеличение производства QUICKSINK в США сократит этот разрыв, подвергнув 370 или около того военных кораблей Китая большему риску во время любого будущего конфликта, чему они подвергались с тех пор, как Пекин начал модернизировать свои вооруженные силы в 1990-х годах», — говорится в материале.

QUICKSINK — это разработанная управлением боеприпасов Исследовательской лаборатории ВВС США ракета. Она превращает недорогую бомбу в высокоточную противокорабельную ракету, предлагая «экономически эффективную» альтернативу традиционным торпедам. QUICKSINK производятся компанией Boeing.

США накапливают в Азии разнообразное противокорабельное оружие. В апреле армия США развернула на Филиппинах в ходе учений новые мобильные ракетные батареи Typhon, которые были разработаны из дешевых существующих компонентов и могут запускать ракеты SM-6 и Tomahawk по морским целям.