сегодня в 03:40

Reuters: в Женеве прошли переговоры РФ и США по контролю над ЯО

Делегации РФ и США в понедельник, 23 февраля, обсудили в Женеве новую версию договора по контролю над ядерными вооружениями, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Об этом рассказал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

По данным агентства, во вторник делегация США намерена обсудить контроль над ЯО с представителями Китая.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры РФ — США — Украина. Возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский после этого сказал о сложных, но конструктивных дискуссиях и анонсировал новую встречу.

