Reuters: в Вашингтоне не верят в соблюдение Израилем международного права в Газе

Высокопоставленные чиновники из США заявили госсекретарю страны Энтони Блинкену, что не верят в соблюдение израильской стороной норм международного права в ходе операции в Газе, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Также они напомнили, что ЦАХАЛ использует в том числе и американское оружие.

«Некоторые высокопоставленные американские чиновники сообщили… Блинкену, что они не считают „правдоподобными или надежными“ заверения Израиля, что он использует поставляемые США вооружения в соответствия с международным гуманитарным правом», — сказано в публикации.

Отмечается, что различные ведомства в США привели множество примеров несоблюдения Израилем международного права, включая удары по гражданской инфраструктуре в секторе Газа.

Также в статье сказано, что госсекретарь США к 8 мая должен сообщить конгрессу, считает ли он правдивыми заверения Тель-Авива в использовании американского вооружения без нарушений норм международного права.