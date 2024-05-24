Reuters: российские средства РЭБ эффективно противодействуют украинским GLSDB

Российские системы радиоэлектронной борьбы показали хорошую эффективность против используемых ВСУ бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), пишет РИА Новости со ссылкой на агентства Reuters.

«Российское радиоэлектронное подавление мешает многим украинским относительно новым бомбам дальнего действия GLSDB достичь намеченных целей», — сказано в сообщении.

Одним из разработчиков бомбы стала компания Boeing. Ее представитель отметил, что боеприпас может подавить часть помех, которые генерируют системы РЭБ, но собеседник агентства отметил, что у компании уйдут месяцы, чтобы исправить положение.

Вторым разработчиком является Saab. Инженеры присоединили к авиационной бомбе ракетный двигатель и приспособили боеприпас к запуску из наземных РСЗО. Дальность полета бомбы может превышать 150 километров.