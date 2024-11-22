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Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине удары вглубь России связано с победой на выборах Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

В публикации отмечается, что избрание Трампа, который крайне скептически относился к поддержке Украины Вашингтоном, «прибавило давления на администрацию».

«Решение может помочь сделать части украинской повестки Байдена „трампонепробиваемыми“, — сообщается в статье.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.