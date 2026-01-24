Reuters: признаков компромисса на переговорах по Украине в Абу-Даби нет

Власти США усиливают давление на Украину, чтобы склонить страну к мирному урегулированию конфликта с РФ, но начавшиеся переговоры в Абу-Даби не закончились компромиссами, сообщает Life.ru .

Как пишет агентство Reuters, переговорщики РФ и Украины встретились в Абу-Даби 23 января, чтобы обсудить важнейший территориальный вопрос. Но нет никаких признаков достижения компромисса, так как авиаудары ВС России ввергли Украину в очень тяжелый энергокризис.

Эксперты агентства уточнили, диалог в Абу-Даби шел только по «сложной проблеме». Вопрос по разрешению сложившейся ситуации стоит крайне остро из-за критической обстановки с энергетикой.

В субботу прошла вторая встреча делегаций в Абу-Даби. В США ранее назвали продуктивным первый день переговоров.

