Reuters: Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям

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Португальские власти отказались выплачивать репарации за рабство, которое было в колониальную эпоху, сообщает Общественная служба новостей .

Как пишет Reuters, в правительстве страны отметили важность углубления взаимоотношений между государствами и уважения исторической правды

Также там уточнили, что указанные решения об отказе выплаты принимались и предыдущими линиями правительства.

При этом ранее президент Португалии подчеркивал, что ответственность за «ошибки прошлого» лежит на властях страны, поэтому нужно возместить совершенные преступления в колониях.