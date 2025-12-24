Reuters: ядерный арсенал КНР растет быстрее всех в мире

Как сообщает агентство Reuters, американские аналитики оценивают развертывание как часть масштабной программы по расширению и модернизации ядерных арсеналов, которая реализуется Пекином быстрее, чем любым другим государством в мире.

В документе подчеркивается, что, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа о необходимости трехстороннего сокращения стратегических вооружений с участием России, руководство КНР не демонстрирует желания участвовать в подобных переговорах.

«Мы по-прежнему не видим у Пекина желания принимать такие меры или вести более всесторонние дискуссии по контролю над вооружениями», — констатируется в докладе.

Представитель МИД КНР уже отреагировал на публикацию, назвав ее попыткой «очернить Китай и намеренно ввести в заблуждение международное сообщество». Дипломат повторил официальную позицию Пекина о приверженности «оборонительной ядерной стратегии» и поддержании сил на «минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности».

В докладе Пентагона отмечается, что, хотя текущий запас ядерных боеголовок Китая на 2024 год оценивается примерно в 600 единиц, эта цифра может вырасти до 1000 к 2030 году. Ранее, в 2022 году, американские военные прогнозировали, что КНР может иметь до 1500 боеголовок к 2035 году. Для сравнения, по приостановленному договору СНВ Россия и США могут иметь до 700 развернутых носителей (МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков), а текущий арсенал МБР наземного базирования США составляет 400 единиц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.