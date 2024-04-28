Reuters: Илон Маск прибыл с необъявленным визитом в КНР

Основатель компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск прибыл с необъявленным визитом в Китай. Он прилетел в Пекин, сообщает РБК .

Как пишет Reuters, бизнесмен планирует обсудить с китайскими чиновниками реализацию программы автопилота для Tesla, а также возможность передачи данных из КНР в США.

Визит Маска совпадает с автосалоном, который проводится в Пекине до 4 мая. Но у Tesla нет стенда на данном мероприятии.

По данным одного из источников агентства, Маск хочет получить разрешение на передачу за границу данных, которые собирают в Китае. Это необходимо для обучения алгоритмов автономного вождения.

Эксперты уточнили, что сложные условия автодвижения на китайских дорогах с большим числом пешеходов и велосипедистов обеспечивают больше сценариев, чтобы обучать алгоритмы автономного вождения машин-беспилотников более быстрыми темпами.