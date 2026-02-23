Reuters: Европарламент собирается перенести голосование по сделке ЕС и США

Европарламент отложил ратификацию соглашения с Соединенными Штатами о тарифах, согласно которому ЕС должно в одностороннем порядке платить США торговые пошлины в размере 15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Reuters.

Европарламент 23 февраля перенес голосование по торговой сделке ЕС и США. Причина в том, что американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в размере 15%, рассказали Reuters два источника в ЕП.

Голосование должно было пройти 24 февраля. Однако его перенесли на неопределенный срок.

Сначала комитет должен одобрить соответствующее соглашение. Только после этого Европарламент проголосует по нему на пленарной сессии.

