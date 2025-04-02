Reuters: американские чиновники усомнились в скором мирном соглашении по Украине

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа усомнились в том, что Вашингтон сможет добиться в ближайшие месяцы мирного соглашения России с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что американские чиновники готовят новые планы давления на Россию и Украину.

По словам чиновников, конфликт может затянуться и Украине потребуется больше поддержки Запада для ее военных операций.

Ранее на прошлой неделе российский президент Владимир Путин выдвинул предложение о введении временного управления на территории Украины. По его мнению, реализация этого плана позволит украинскому народу провести выборы и самостоятельно определить представителей, которые будут вести переговоры об условиях мира.

Путин подчеркнул, что в настоящий момент любые переговоры с действующим украинским лидером не имеют смысла, так как он является «нелегитимным и не имеет полномочий для подписания мирных соглашений».