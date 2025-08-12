сегодня в 18:48

«Кровавая барыня»: в России запретят звонки WhatsApp* и Telegram

В России запретят совершать звонки в WhatsApp* и Telegram, но пользователи этих мессенджеров смогут продолжать вести переписки и читать каналы, утверждает «Кровавая барыня» со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций, знакомые с обсуждением вопроса. По данным издания журналистки Ксении Собчак, решение о блокировке звонков в двух популярных сервисах «уже приняли на самом верху».

Меру примут ради борьбы с террористической угрозой, утверждает один из собеседников СМИ. По словам другого, правительственного источника журналистов, итоговые консультации о запрете звонков в WhatsApp* и Telegram должны завершиться вечером 12 августа.

Российские власти пока не комментировали эту информацию.

Накануне, 11 августа, в Госдуме называли «утопией» идею запретить звонки через WhatsApp* и Telegram. Запрет звонков в мессенджерах вызовет недовольство россиян, которые будут искать варианты обхода блокировок, что также чревато ограничением усилий по борьбе с телефонными мошенниками, заявлял депутат от «Новых людей», замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ