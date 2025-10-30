Решение Трампа о ядерных испытаниях вызовет сопротивление общества
Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что у США отсутствуют технические, военные или политические основания для возобновления ядерных испытаний, сообщает РИА Новости.
Комментируя решение американского президента Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия, эксперт подчеркнул, что США юридически обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«Безрассудно объявив о своем намерении возобновить ядерные испытания, он вызовет резное сопротивление общества Невады и всех союзников США, это может спровоцировать цепную реакцию испытаний противниками США и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия», — добавил Кимбалл.
По мнению эксперта, такое решение администрации Трампа может привести к дестабилизации международной безопасности и спровоцировать новую гонку ядерных вооружений.