Решение Трампа о ядерных испытаниях вызовет сопротивление общества

сегодня в 06:31

Эксперт: у США нет оснований для возобновления ядерных испытаний

Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что у США отсутствуют технические, военные или политические основания для возобновления ядерных испытаний, сообщает РИА Новости .

Комментируя решение американского президента Дональда Трампа возобновить испытания ядерного оружия, эксперт подчеркнул, что США юридически обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Безрассудно объявив о своем намерении возобновить ядерные испытания, он вызовет резное сопротивление общества Невады и всех союзников США, это может спровоцировать цепную реакцию испытаний противниками США и подорвать Договор о нераспространении ядерного оружия», — добавил Кимбалл.

По мнению эксперта, такое решение администрации Трампа может привести к дестабилизации международной безопасности и спровоцировать новую гонку ядерных вооружений.