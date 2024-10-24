Реформу системы местного самоуправления могут продлить в России до 2035 года

Период перехода с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую могут продлить в РФ до 2035 года, заявил соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщает «Коммерсант» .

По словам Крашенинникова, соответствующие поправки могут внести в новую редакцию реформы системы местного самоуправления. Если переходный период продлят, то для населения это время станет менее болезненным.

К моменту, как закон вступит в силу, все избранные муниципальные руководители и депутаты смогут отработать свой срок. В первоначальном варианте документа переходный период был обозначен до 1 января 2028 года.

Депутаты планируют вернуться к рассмотрению поправок к проекту на осенней сессии. В общей сложности их набралось 900.