Реформу системы местного самоуправления могут продлить в России до 2035 года
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Период перехода с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую могут продлить в РФ до 2035 года, заявил соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщает «Коммерсант».
По словам Крашенинникова, соответствующие поправки могут внести в новую редакцию реформы системы местного самоуправления. Если переходный период продлят, то для населения это время станет менее болезненным.
К моменту, как закон вступит в силу, все избранные муниципальные руководители и депутаты смогут отработать свой срок. В первоначальном варианте документа переходный период был обозначен до 1 января 2028 года.
Депутаты планируют вернуться к рассмотрению поправок к проекту на осенней сессии. В общей сложности их набралось 900.