Реальное решение проблем: Захарова оценила возможное перемирие с Украиной

«Мирное урегулирование должно быть всеобъемлющим, оно должно быть долгосрочным, оно должно опираться на разрешение первопричин этого конфликта и, конечно, все это должно быть отражено в прекращении милитаризации террористического киевского режима», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Перемирие «на полутонах» может только усугубить ситуацию: оно приведет не только к коллапсу самой Украины, но и к еще большим проблемам в Европе, также отметила в своей авторской программе дипломат.

Кроме того, она вспомнила про договоренность Москвы и Вашингтона о временном прекращении на Украине бомбардировок энергетических объектов.