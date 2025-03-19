Реальное решение проблем: Захарова оценила возможное перемирие с Украиной
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможное перемирие с Украиной должно прекратить милитаризацию киевского режима, опираться следует на изначальные причины конфликта.
«Мирное урегулирование должно быть всеобъемлющим, оно должно быть долгосрочным, оно должно опираться на разрешение первопричин этого конфликта и, конечно, все это должно быть отражено в прекращении милитаризации террористического киевского режима», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Перемирие «на полутонах» может только усугубить ситуацию: оно приведет не только к коллапсу самой Украины, но и к еще большим проблемам в Европе, также отметила в своей авторской программе дипломат.
Кроме того, она вспомнила про договоренность Москвы и Вашингтона о временном прекращении на Украине бомбардировок энергетических объектов.