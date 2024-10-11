РБК: в Госдуме запланировали лишить двух депутатов должностей и мандатов

Депутатов Госдумы Напсо и Пайкина могут лишить мандатов за прогулы

Депутатов Государственной Думы от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина в ближайшее время могут лишить мандатов, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Напсо последний раз голосовал 24 сентября. Сам депутат пояснил, что часто находится на больничном и проходит лечение.

Учетная запись Пайкина в системе голосования была последний раз активна в апреле 2023 года, указано в публикации. Получить комментарии у него не удалось.

Ранее Госдума уже лишала мандатов депутатов Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России — За правду».