Разведчики в рясах: православную церковь в Вестеросе обвинили в шпионаже на РФ

Politico: православную церковь в Швеции подозревают в шпионаже в пользу России

Находящуюся в шведском Вестеросе (80 км от Стокгольма) православную церковь подозревают в шпионаже в пользу России. Все из-за ее расположения, сообщает РБК .

По данным Politico, здание церкви возвели недавно — оно появилось по соседству с аэропортом, водоочистными сооружениями и объектами энергокомпаний.

По мнению исследователя Шведского университета обороны, специалиста по РФ Маркуса Йоранссонза, церковь — это потенциальный опорный пункт, откуда можно собирать информацию и об аэропорте Вестерос, и о промышленной сфере страны.

«Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви», — заявил эксперт.

В службе госбезопасности страны (Säpo) подозревают, что представители церкви якобы контактировали с лицами, связанными с российской разведкой. После этого церковь лишилась финпомощи от агентства по поддержке религиозных общин (SST). Сами представители церкви опровергают связь с РФ.