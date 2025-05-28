Равна нулю: политолог оценил возможность визита Зеленского в Москву

Член экспертного клуба «Дигория», эксперт-политолог Алексей Малинин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли в ближайшее время прилетит в столицу России, сообщает «ФедералПресс» .

«Вероятность визита Владимира Зеленского в Москву равняется нулю, мне кажется, тут даже говорить не о чем. Вообще чисто технически и в рамках шуточной теории это возможно, так как во время согласованных визитов не арестовывают лидеров стран», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас даже сложно представить сценарий, при котором это возможно, хотя многие бы одобрили визит Зеленского ради подписания капитуляции.

На сегодня важнее сфокусироваться на более реальных перспективах переговоров. Сторонам предстоит тонкая и сложная работа по согласованию множества позиций и разнообразных нюансов. Особенно важно не спровоцировать срыв этого процесса, а он может произойти из-за чего угодно, заключил политолог.