Расширение присутствия в Арктике: присоединение Гренландии к США опасно для РФ

Политолог Сипров: при присоединении Гренландии к США есть риски для РФ

Безусловно, инициативы избранного президента США Дональда Трампа содержат риски для России, связанные с расширением присутствия Штатов в Арктике, активизацией освоения американцами этой зоны, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Однако предлагаемая Трампом перекройка устоявшихся границ открывает перед Россией новые возможности для торга на будущих переговорах о новой мировой системе безопасности и перераспределении зон влияния», — сказал Сипров.

Он объяснил, что России, в свою очередь, придется формировать собственный макрорегион, конфигурация которого пока не столь четко прослеживается, как у американцев.

«И еще одна существенная деталь. Если Трамп получит доступ к ресурсам Гренландии и Канады, то потребность в российском сырье — а это все те же уран, редкоземельные металлы, углеводороды — снизится. То есть у России появится шанс окончательно соскочить с „сырьевой иглы“ и более эффективно использовать свои национальные богатства», — добавил эксперт.

Сипров отметил, что вопрос о причинах необходимости территориального расширения США куда важнее технологии поглощения. Чтобы «сделать Америку снова великой», Трампу необходимы ресурсы. В Гренландии они — на расстоянии вытянутой руки.

«Но есть и еще одна тенденция, которая приходит на смену провалившейся глобализации, — это формирование экономически самодостаточных макрорегионов. Очевидно, что и Гренландия, и Канада, и Мексика тяготеют к США. Возможно, Америка под руководством Трампа откажется от глобальных гегемонистских притязаний и замкнется в своем макрорегионе. „Проглотить“ весь мир США не смогли», — заключил эксперт.