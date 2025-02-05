Распоряжение Путина: Андрей Воробьев вошел в состав президиума Госсовета РФ

сегодня в 15:42

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «Об утверждении состава президиума Государственного совета Российской Федерации». В него вошел губернатор Московской области Андрей Воробьев, документ выложен на портале официального опубликования правовых актов.

Воробьев является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика данных».

Вместе с ним в новой версии состава Госсовета оказались премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Алексей Дюмин, начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко, главы ЯНАО, Республики Саха, Татарстана, Бурятии, губернаторы Приморского, Ставропольского, Красноярского края, Севастополя, Калужской, Рязанской, Тульской, Ивановской, Сахалинской, Рязанской, Челябинской, Самарской, Архангельской, Мурманской областей и мэр Москвы.

Из состава Госсовета были исключены главы ДНР, Краснодарского края, администрации Мурманска, сообщает РИА Новости.

Еще из списка убрали губернаторов Курганской, Кировской, Белгородской и Амурской областей.