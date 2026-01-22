сегодня в 14:21

Раскрыто содержание письма Ельцину с Украины об «унижении русского народа»

Государственный архив опубликовал письмо из Харькова, адресованное первому президенту России Борису Ельцину на рубеже 1989–1990 годов, который в то время еще был депутатом Верховного Совета СССР. Автор послания — этнический русский, проживавший на территории современной Украины — обращался к Ельцину не просто как к политику, а «как к русскому человеку», сообщает Общественная служба новостей .

Адресант выражал глубокую обеспокоенность статусом России внутри Союза. По его мнению, русская нация была наиболее «обделенной» по сравнению с другими республиками в плане ресурсов и прав.

В письме звучит призыв к восстановлению «великой русской Земли». Ради этой цели автор выражал готовность «отпустить» из состава СССР Прибалтийские республики, считая их удержание нецелесообразным.

Отправитель также рассказывал о разочаровании в тогдашнем руководстве Верховного Совета РСФСР (в частности, в председателе президиума ВС Виталии Воротникове), называя Ельцина единственным возможным национальным лидером.

