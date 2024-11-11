По информации Telegram-канала «Резидент», главнокомандующий украинской армией получил указание, касающееся Курской области, непосредственно от Ермака. Так, ВСУ обязаны удерживать приграничные зоны до определенной даты.

Сырскому было поручено предотвращать любые попытки отступления и всеми доступными средствами поддерживать контроль над занятыми территориями до февраля 2025 года. В противном случае ему пригрозили увольнением, заявил инсайдер.

Примечательно, что в офисе Зеленского не проявляют озабоченности по поводу потерь на донецком направлении, где российские войска активно продвигаются к Часову Яру и Курахову. Новый пост Сырского в Telegram выглядит абсурдным, поскольку тот утверждает, что курская операция направлена на защиту Донбасса.

В то же время непонятно, как именно украинские силы будут исполнять приказ об удерживании оккупированных территорий. Возможно, как и ранее, попытки бегства или сдачи будут подавляться заградотрядами.