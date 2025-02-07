Раскрыта личность Цезаря, рассказавшего о массовых пытках в тюрьмах Сирии

Человек под псевдонимом Цезарь первым рассказал о массовых пытках в тюрьмах Сирии, когда страной правил Башар Асад. Он скрывался почти 12 лет, но раскрыл свою личность, сообщает Baza .

Им оказался экс-начальник отдела судебной экспертизы военной полиции в Дамаске, старший сержант Фарид аль-Мадхан. 12 лет назад он в тайне от властей вывез из страны 55 тыс. фото, на которых запечатлены пытки, убийства и жестокое обращение с заключенными в тюрьмах.

Аль-Мадхан в то время был ответственным за снимки тел погибших заключенных. Он рассказал, что эти фото использовались, чтобы провести официальную регистрацию смертей и подтвердить лояльность сотрудников силовых структур Асаду.

Как уточнил Цезарь, каждому заключенному в тюрьме присваивали номер, его позднее также наносили на тело после убийства.

По словам экс-силовика, приказы документировать преступления исходили от верхушки власти в Сирии. Там хотели убедиться, что неугодные действительно казнены.

Он пояснил, что принял решение дезертировать в начале революции, но отложил свой побег, чтобы сделать больше фотографий. В 2011 году, по его словам, число тел было 10-15 в день, затем достигло 50. За время работы самой большой тюрьмы «Сейднайя» при режимах Асада и его отца в ней пропали без вести около 100 тыс. человек.

Действия Цезаря ранее привели к введению США очень жестких санкций против властей Сирии.