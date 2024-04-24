Ракетную опасность объявили в Курске
Сигнал ракетной опасность объявлен в курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.
«Курск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сказано в сообщении.
UPD: Позже ракетная опасность была отменена.
Ранее глава области объявил опасность атаки беспилотников в регионе.