Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский ГО и г. Шебекино. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

Около полуночи в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

В ходе удара ВСУ по жилому дому в Белгороде днем 12 мая обрушилась часть многоквартирного дома. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 13 человек.