Раиса Горбачева и Мелания Трамп: названы иконы стиля из мира политики

Фото - © Экс-президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев с супругой Раисой Максимовной в гостях у коллектива Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова./РИА Новости

Мелания Трамп вошла в топ самых модных женщин из мира политики

Составлена подборка выдающихся женщин из мира политики, которые не только следят за модными тенденциями, но и успешно соблюдают дресс-код при своих ролях, сообщает «Вечерняя Москва».

Супруга президента США Мелания Трамп всегда привлекает внимание своими стильными нарядами, включая строгие образы на инаугурациях. Тем не менее из-за политических убеждений ее мужа ряд брендов избегает сотрудничества с ней.

Диана Спенсер, ставшая принцессой Уэльской, также прославилась как икона стиля. Несмотря на жесткие королевские нормы, она смело экспериментировала с модой и ввела в 90-х такие элементы, как свитшоты. Также она стала знаменитой в мире моды благодаря «платью мести» после измены своего мужа.

Раиса Горбачева, жена первого президента СССР, привлекала внимание своим изысканным стилем. Яркие костюмы и платья, созданные по индивидуальным заказам в Москве, стали ее визитной карточкой и принесли ей всемирное признание.

Супруга 35-го президента США Жаклин Кеннеди запомнилась как законодательница моды. Ее гардероб включал разнообразные вещи — от приталенных платьев до элегантных жакетов, оставив незабываемый след в мировой моде.

Брижит Макрон, первая леди Франции, предпочитает элегантные костюмы и стильные аксессуары. Она делает акцент на своем образе и любит одеваться, подчеркивая свою фигуру, сочетая строгие элементы с модной эстетикой.