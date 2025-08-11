сегодня в 14:40

«Радио Судного дня» передало слово «дружность» перед встречей Путина и Трампа

«Радиостанция Судного дня», также известная как УВБ-76 «Жужжалка», передала новые сигналы в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Одно из сообщений — слово «дружность», сообщает «УВБ-76 логи» , мониторящий активность радиостанции.

За сегодня «Жужжалка» передала уже пять новых сигналов. Среди них — слова «счесолуб», «дружность», «кернер», «рюшный» и «джиночили».

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, подтверждали в Кремле. Лидеры обсудят варианты долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине, говорил помощник президента России Юрий Ушаков.

