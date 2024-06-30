ПВО РФ уничтожили две ракеты «Нептун-МД»
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Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД» и три ложные воздушные цели MALD производства США. Также были поражены девять реактивных снарядов HIMARS производства США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также ПВО поразили 72 дрона и железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ.
Помимо этого, ВС РФ уничтожили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 127 районах.
ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.