ПВО РФ уничтожили две ракеты «Нептун-МД»

сегодня в 14:57

Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД» и три ложные воздушные цели MALD производства США. Также были поражены девять реактивных снарядов HIMARS производства США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также ПВО поразили 72 дрона и железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 127 районах.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.