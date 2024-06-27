ПВО сбила вражеский беспилотник над Тверской областью
Российские системы ПВО нейтрализовали украинский беспилотник над территорий Тверской области, сообщает администрация региона.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА.
Отмечается, что ситуация находится на контроле губернатора области Игоря Рудени. Он поручил областным ведомствам оказывать все необходимое содействие экстренным службам.