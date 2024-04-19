ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.
«С 21.00 до 22.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что ВС РФ за неделю уничтожили три украинских истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 ВСУ.
Все они были поражены на аэродроме базирования.