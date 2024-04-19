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ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны .

«С 21.00 до 22.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС РФ за неделю уничтожили три украинских истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 ВСУ.

Все они были поражены на аэродроме базирования.