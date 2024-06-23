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ПВО сбила еще девять вражеских беспилотников в Брянской области

Дежурные средства ПВО ликвидировали еще девять украинских беспилотников в небе над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram .

«Четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом. По одному БПЛА уничтожены над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов», — написал глава региона.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ранее Богомаз писал, что область подверглась массированной атаке БПЛА противника. За час силы ПВО ликвидировали 12 украинских дронов.