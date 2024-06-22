сегодня в 23:17

ПВО сбила два беспилотника над Брянской областью

Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram .

«Над территорией Трубчевского района уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

Это вторая атака киевских боевиков на регион за вечер. Около 21:00 было отражено нападение еще двух БПЛА над Стародубским муниципальным округом.

Оперативные и экстренные службы работают на местах. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.