ПВО сбила два беспилотника над Брянской областью
Системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.
«Над территорией Трубчевского района уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.
Это вторая атака киевских боевиков на регион за вечер. Около 21:00 было отражено нападение еще двух БПЛА над Стародубским муниципальным округом.
Оперативные и экстренные службы работают на местах. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.